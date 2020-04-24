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Berberler, destek bekliyor Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan: “Randevu sistemiyle tek tek müşteri alarak çalışma talebinde bulunuyoruz”

İHA

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, iş yerlerini kapatan berberlerin zor günler geçirdiğini, bu vatandaşların günlük kazançla evlerini geçindirdiği için devletten destek beklediklerini söyledi.

Berberler, destek bekliyor Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan: “Randevu sistemiyle tek tek müşteri alarak çalışma talebinde bulunuyoruz”

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, iş yerlerini kapatan berberlerin zor günler geçirdiğini, bu vatandaşların günlük kazançla evlerini geçindirdiği için devletten destek beklediklerini söyledi.
1 aydan fazla süredir berberlerin kapalı olduğunu ifade eden Başkan Alparslan, hijyenik ortamda randevu sistemiyle çalışma talebinde bulunduklarını söyledi. Alparslan; “Kayseri’de 21 Mart’ta kapanan işyerlerimiz 1 aydır kapalı. Biz, günlük kazançla geçimimizi sağlayan insanlarız. 33 gündür iş yerlerimizi açamıyoruz, sıkıntılarımız hat safhada. Ülkemizin başındaki beladan inşallah tez zamanda kurtuluruz, esnaf ve sanatkar işine döner. İşyerimizde hijyen ortamında randevu sistemiyle tek tek müşteri alarak çalışma talebinde bulunuyoruz büyüklerimizden. Böyle bir fırsat verilirse değerlendireceğiz. Şuanda arkadaşlarımız çarşıda geziyorlar, işyerlerini açamıyorlar. Biz, hükümetimizin aldığı karara saygılıyız. Bekliyoruz ama günlük kazançla yaşadığımız için devletimizden, belediyelerimizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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