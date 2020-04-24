Kayseri'de Kur'an kursu hocası 7 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Kayseri'de Kur'an kursu öğreticisi Mahmut Çiftçi, hayırseverlerden topladığı paralarla 7 bakkalın borç defterini satın alarak vatandaşların yaklaşık 26 bin TL'lik borcunu sildirdi.

Kayseri İl Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan din görevlileri, korona virüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında evinden dışarı çıkamayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Vaiz, imamhatip, müezzinkayyım ve Kur’an kursu öğreticileri, vatandaşlara her türlü manevi destek ve rehberlik hizmeti vermenin yanı sıra gerek Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü olarak, gerekse Vefa Sosyal Destek Grubu ile ortaklaşa çalışarak mesai mefhumu gözetmeden Kayseri’de ev ev geziyor. İl ve ilçe müftülükleri personeli, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yardımcı oluyor. Başta gıda paketi dağıtımı olmak üzere vatandaşların market alışverişini yapmaktan banka işlemlerine, ilaç tedariklerinden faturalarını yatırmaya kadar her konuda yardımcı olunuyor. Kayseri'nin Develi ilçesinde görev yapan Kur’an kursu öğreticisi Mahmut Çiftçi de hayırseverlerden topladığı paralarla ilçedeki 7 bakkalın borç defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını ödedi. Bunlardan dört bakkalın tüm borç defterlerini, üç bakkalın da bir kısım defterlerini satın alan Çiftçi, vatandaşların 26 bin 677 TL civarındaki borçlarını kapattı.

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