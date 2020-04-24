Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın, söndürüldü

<br>Olcay DÜZGÜNMuhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.<br>Yangın, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Abdullah-Hatice Dok çiftinin yaşadığı evde, çamaşır makinesinden çıkan yangına itfaiye ekipleri, müdahale etti. Eşiyle birlikte dışarı çıkan Hatice Dok, evinin yanışını üzüntüyle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR<br>2020-04-24 13:47:34<br>
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