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Kayserispor futbolcusu Enver Cenk Şahin, FIFA 2020 ESpor Turnuvası'na katılacak.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Futbolcumuz Enver Cenk Şahin, Kulüpler Birliği'nin düzenleyeceği FIFA 2020 ESpor Turnuvasına Kulübümüzü temsilen katılacaktır" ifadesinde bulunuldu.

FIFA 2020 ESpor Turnuvası'nda eşleştirmeler kura ile 30 Nisan Perşembe günü yapılacak. Karşılaşmalar ise 23 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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