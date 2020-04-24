(Görüntülü) Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

DHA

KAYSERİ'de 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Abdullah-Hatice Dok çiftinin yaşadığı evde, çamaşır makinesinden çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri, müdahale etti. Eşiyle birlikte dışarı çıkan Hatice Dok, evinin yanışını üzüntüyle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale...

(Görüntülü) Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü

KAYSERİ'de 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.<br>Yangın, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Abdullah-Hatice Dok çiftinin yaşadığı evde, çamaşır makinesinden çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri, müdahale etti. Eşiyle birlikte dışarı çıkan Hatice Dok, evinin yanışını üzüntüyle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri <br>2020-04-24 15:15:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve ...
Enver Cenk Şahin FIFA 2020 E-Spor Turnuvasına katılacak
YEREL HABERLER Enver Cenk Şahin FIFA 2020 E-Spor Turnuvasına ...
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para ...
Kayseri'nin ilk dijital televizyonu Olay Türk şimdi de kablo TV'de
YEREL HABERLER Kayseri'nin ilk dijital televizyonu Olay Türk şimdi ...
Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın, ...
Gülük ve Hunat mahallesi iyileşiyor
YEREL HABERLER Gülük ve Hunat mahallesi iyileşiyor
Kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı
Müftü Şahin Güven’den Ramazan mesajı
YEREL HABERLER Müftü Şahin Güven’den Ramazan mesajı
23 Nisan'da miniklerin İstiklal Marşı performansı büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER 23 Nisan'da miniklerin İstiklal Marşı performansı ...
Talas'ta çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Talas'ta çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
AGÜ, Uluslararası Sıralamada Türkiye’nin Lideri
YEREL HABERLER AGÜ, Uluslararası Sıralamada Türkiye’nin Lideri
Kayseri'de Kur'an kursu hocası 7 bakkalın veresiye defterini satın aldı
YEREL HABERLER Kayseri'de Kur'an kursu hocası 7 bakkalın veresiye ...
Karantinada İstiklal Marşı coşkusu
YEREL HABERLER Karantinada İstiklal Marşı coşkusu
Berberler, destek bekliyor Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan: “Randevu sistemiyle tek tek müşteri alarak çalışma talebinde bulunuyoruz”
YEREL HABERLER Berberler, destek bekliyor Berberler ve Kuaförler ...
KESOB Başkanı Övüç: “3 binin üzerinde kapanan işyerimiz var”
YEREL HABERLER KESOB Başkanı Övüç: “3 binin üzerinde kapanan ...
23 Nisan’da Develi tek yürek oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan’da Develi tek yürek oldu
Kayseri Kadir Has Stadyumunda İstiklal Marşı coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri Kadir Has Stadyumunda İstiklal Marşı coşkusu
Kayserispor'da video konferans ile antrenman
YEREL HABERLER Kayserispor'da video konferans ile antrenman
Develisporlu Mehmet Furkan Ağca: “Sezon sonu şampiyon olacağız”
YEREL HABERLER Develisporlu Mehmet Furkan Ağca: “Sezon sonu şampiyon ...
Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukların 23 Nisan ...
23 Nisan'da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar
YEREL HABERLER 23 Nisan'da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar
Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan kutlaması
Kayseri'de minik kuzenler, polis megafonundan İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Kayseri'de minik kuzenler, polis megafonundan ...
Kayseri'de İstiklal Marşı balkonlardan okundu
YEREL HABERLER Kayseri'de İstiklal Marşı balkonlardan okundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X