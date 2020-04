Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici: “Ülke olarak spor camiası olarak en iyi şekilde atlatacağız” “Günde 500 siperlik imal edip dağıtıyoruz”

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, “İnsanı yaşattı ki devlet yaşasın. Endişelenmeye gerek yok. Tedbirimizi alacağız ve ülke olarak ve spor camiası olarak bu Corona illetini en iyi şekilde atlatacağız” dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, Covid19 salgınından ötürü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de salgın ile mücadele edildiğini, Gençlik Spor personeli olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Murat Eskici, “Ülkemiz şuan takip ettiğimiz kadarıyla dünya ülkelerini takip ettiğim şekilde en iyi durumda olan bizim ülkemiz, bizim milletimiz, bizim devletimiz. Yurtlarımızda misafirlerimiz var, misafirlerimizden dolayı bizzat görüyoruz şahit oluyoruz. Sağlık adına çok güzel gelişmeler oluyor. Ülkemizle ne kadar gurur duysak azdır. Yapacağımız tek şey panik yapmayacağız. Sağlıkçıların işini evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak, devlet büyüklerimizin veya yetkililerin mesajlarına kulak vererek onların söylediklerini yerini getirerek yardımcı olabilirsek bu pandemi, ülke olarak, vatandaşlarımız olarak, spor camiası olarak en iyi şekilde atlatacağımız kanaatindeyim. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu pandemi günlerinde büyük görev üstlenen bakanlıklardan bir tanesi. Sağlık Bakanlığından sonra en büyük görevi üstlenen bizim bakanlığımız. Türkiye’nin değişik illerine her gün değişik sayılarda yurt dışından vatandaşlarımız geliyor. Ben burada önce ülkemizin büyüklüğünden gücünden ve duyduğum gururdan bahsetmek istiyorum. İnsanı yaşattı ki devlet yaşasın. Bir tane vatandaşımız yurt dışında kalmasın diye Cumhurbaşkanımız uçak kaldırıyor ve hiç ücret almadan. Vatandaşımız geliyor ülkemize sağlık kontrolleri yapılıyor ve yurtlarda misafir ediliyoruz. 14 gün karantinada kaldıktan sonra onları yolcu ediyoruz. Bizim sürecimiz başladı başlayalı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizde teşkilatımızı hazır hale getirdik” dedi.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak, vatandaşa destek olmak için maske ve siperlik üretimi yaptıklarını söyleyen İl Müdürü Murat Eskici, “Pandemi başladıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Mehmet Kasapoğlu tüm il müdürlerimize bir talimat gönderdi. İlk karar yurtlarımızın hazır hale getirilmesi oldu. Ardından sağlık çalışanlarına ülkemizde yeteri kadar maske vardı, ancak siperlik olarak hem de gençlerimize gönüllük faaliyeti olsun diye bu işi severek yapmak. Bizde bakanımızın talimatı ile siperlik malzemelerimizi aldık. Bununla ilgili plan ve programı yaparak arkadaşlarımıza dağıtımlar yaptık. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu evlerinde boş zamanlarında maske üreterek geçirdiler. Üretmiş oldukları maskeleri ilk etapta sağlık çalışanlarımıza dağıttık. Sağlık İl Müdürümüze ve Şehir Hastanemize verdik. Önce bunun kullanışlı olup olmadığını sorduk ve çok hoşlarını gitti. Onlar bizim yaptığımız siperlikleri sterilize ettikten sonra kullanmaya başladılar. Kullandıkça da her gün istediler. Mesaiye gelen her yeni arkadaşa yeni maske. Buda bizi daha çok isteklendirdi, daha çok şevke getirdi. Arkadaşlarımızın bu pandemi gününde sağlık çalışanlarını yanında yer almak için büyük bir azimle, gayretle ve istekle çalışıyor olduklarını görmek biz idarecileri ziyadesiyle mutlu etti. Çok güzel çalışmalar oldu. Günlük üretimimiz 500 adet. Yapmış olduğumuz üretimleri ilk olarak Sağlık İl Müdürlüğüne, Şehir Hastanemize, Sağlık Ocaklarına, Emniyete ve daha sonra kamu kurum kuruluşları çalışanlarına ve memurlarımıza dağıtmaya başladık. Trafik Polislerimize, şehrin giriş ve çıkışındaki trafik noktalarına, sağlık çalışanlarına, ilçelerdeki il müdürlüklerine hepsine dağıtıldı. Personellerimiz gönüllü olarak bu şekilde çalışmalar yapıyorlar. Bizde yapılan çalışmalardaki ürünleri kamuya kamu personellerine ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza dağıtıyoruz” diye konuştu..

İl Müdürü Murat Eskici, karantina günlerini evde geçirdiğini ifade ederek, “34 gün evde gelmedim yurtta kaldım karantinada. Biraz kendimi iyi hissedince eve geldim. Evde de yardım etmek gerekiyor. Çocukların beklentisi oluyor, ailenin beklentisi oluyor. Bizde evde bir değişiklik olsun dedik sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlayalım. Zevkli ve güzel oldu. Akşama çocuklar pizza istedi hanım tarif etti ben pizza yaptım. Karantinanın bu şekilde güzel yönleri de oluyor. Pizza da yapmış oldum onu da öğrendim. Buradan tüm spor camiasına seslenmek istiyorum evde hayat var, evde birlik ve beraberlik var. Bunu kılıbıklık olarak değerlendirmemek gerekir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.