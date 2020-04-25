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Kayseri’de unlu mamullerin denetimi yapıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “En iyi denetimci insanın kendisidir”

İHA

Kayseri’de unlu mamullerin denetimi yapıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “En iyi denetimci insanın kendisidir”

Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile, Ramazan ayında faaliyet gösteren unlu mamulleri üreticilerini denetleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “En iyi denetimci insanın kendisidir” dedi.
Ramazan’da kurallara uyulursa daha sonrasındaki süreç içerisinde kısıtlamaların kalkabileceğini söyleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Rutin denetimlerimize devam ediyoruz ama buna devem ederken de Ramazan ayına özel, özelikle bakanlığımızın da bu konuda hassasiyetleri çerçevesinde unlu ve unlu mamullere, tatlı ve şekerleme üreten işletmelere özel bir denetim yapılması planlandı. Bu çerçevede biz çalışmalarımız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber İçişleri ve bakanlığımızdan gelen genelgeler çerçevesinde de, arkadaşlarımız gerekli denetimlerine devam ediyorlar. Burada fırınlar için söylemek gerekirse, iftara 2 saat kala artık ekmek üretimi duracak ve satışlar devam edecek. Bununla beraber tepsi ile yemek verme kısmında da çeşitli kısıtlamalar getirildi ve buna da vatandaşlarımızın riayet edeceğini düşünüyoruz çünkü özel bir durumdayız. Ramazan’ı eğer sıkı bir denetimle atlatabilirsek, belki de önümüzdeki süreç içerisinde pandeminin vermiş olduğu kısıtlamalardan da kurtulmuş olacağız” dedi
Şahin, tüketileceği kadar ürünün alınmasını ve israf edilmemesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“İnsanların Ramazan’da unlu mamuller dışında da tercihleri oluyor tabi. Çikolata, şerbetli tatlılar özelikle ve bunlarla ilgili de işletmelerin çoğu çıkan genelgeler çerçevesinde evlere servis yapabilecekler. Ekmek hususunda da şunu özelikle ifade etmek istiyorum, yaklaşık bir ay içerisinde ilimize bin 20 ton buğday tohumu getirdik ve yazlık buğday ekimimizi yaptık. Çeşitli desteklemelerimiz yapıyoruz ve ülkemizin herhangi bir şekilde buğday veya bakliyat ile ilgili bir açığının olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum ama bizim en büyük açığımız israfın getirmiş olduğu açıklar. Özellikle maalesef Ramazan’da hat safhaya ulaşıyor. İnsanlar oruçluyken daha fazla ekmek çekiyor canları ve almak istiyorlar ama aldıkları ekmeğin çoğunu çöpe atıyorlar. Düşünün ki biz iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bile ekmeklerimizi alıp evimize götürmeye çalışırken, öbür tarafta dünyanın birçok ülkesinde ekmek neredeyse ele geçmiyor. Bu anlamda sadece kendimizi değil, bizim dışımızda da dünyada yaşayan tüm insanları da düşünmek zorundayız. Lütfen evimize yeteri kadar ekmek alalım. Fırınlarımız açık, problemimiz yok. Ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca tüm unlu mamulleri sıklıkla denetime devam edecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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