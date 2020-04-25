Kayserispor Sportif Direktörü Bölükbaşı: "Ligin oynanması büyük tehlike"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayserispor Sportif Direktörü Bölükbaşı: "Ligin oynanması büyük tehlike"

İHA

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, Covid 19 salgınından ötürü ligin devam etmesinin büyük tehlike olacağını söyledi.

Kayserispor Sportif Direktörü Bölükbaşı: "Ligin oynanması büyük tehlike"

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, Covid 19 salgınından ötürü ligin devam etmesinin büyük tehlike olacağını söyledi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan, günde binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebebiyet veren korona virüs salgınından ötürü tehir edilen Süper Lig'in yeniden ne zaman başlayacağı merakla beklenirken Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, liglerin devam etmesinin büyük bir tehlike olacağını savundu. Covid19 salgını nedeniyle Adana'da evinde bulunan ve sosyal izolasyona dikkat ettiğini söyleyen Bülent Bölükbaşı, "Devletimiz, milletimiz can havliyle mücadele veriyor. Bizlerin de devletimizin, sağlık çalışanlarının yanında olmamız ve onların işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Sosyal kurallara riayet ederek Covid 19 salgınından kendimizi korumalıyız. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için kurallara riayet etmeliyiz. Ölüm rakamları ortada. Henüz bir şey geçmiş değil. Böylesi bir ortamda bırakın futbol oynamayı çarşıya pazara çıkmak bile büyük tehlike" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Liglerin oynanmaması gerekir. Belçika'daki gibi bir çözüm üretilebilir. Türkiye'de vakalar devam ederken yeniden bir takvim belirlemek yanlış olabilir. Ligleri böyle tescil edip sadece önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidecek takımlar belirlenebilir. Sağlık, herşeyden önemli olmalı" yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turkuaz Arama Kurtarma ekibinden anlamlı bağış Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel: “Bu zorlu süreçte herkesin kan bağışına duyarlı olması gerekiyor”
YEREL HABERLER Turkuaz Arama Kurtarma ekibinden anlamlı ...
Kayseri’de unlu mamullerin denetimi yapıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “En iyi denetimci insanın kendisidir”
YEREL HABERLER Kayseri’de unlu mamullerin denetimi yapıldı Tarım ve ...
Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış: “Maçların oynanmasından yanayız” "Peşinat vermediğimiz için tercih edilmedik"
YEREL HABERLER Kayseri Yolspor Teknik Direktörü Mehmet Susamış: ...
Binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak: “Hak eden şampiyon olsun"
YEREL HABERLER Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak: “Hak eden ...
Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: “Kayserispor düşecek diye bırakıp gidecek değiliz”
YEREL HABERLER Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: ...
Voleybol hakemlerine online sınav Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle: “Hakemlerimizin her zaman hazır olması gerekiyor”
YEREL HABERLER Voleybol hakemlerine online sınav Kayseri Voleybol İl ...
Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici: “Ülke olarak spor camiası olarak en iyi şekilde atlatacağız” “Günde 500 siperlik imal edip dağıtıyoruz”
YEREL HABERLER Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici: “Ülke olarak ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve ...
(Görüntülü) Apartman dairesinde çamaşır makinesinden çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Apartman dairesinde çamaşır makinesinden ...
Enver Cenk Şahin FIFA 2020 E-Spor Turnuvasına katılacak
YEREL HABERLER Enver Cenk Şahin FIFA 2020 E-Spor Turnuvasına ...
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal eden baba ve oğluna para ...
Kayseri'nin ilk dijital televizyonu Olay Türk şimdi de kablo TV'de
YEREL HABERLER Kayseri'nin ilk dijital televizyonu Olay Türk şimdi ...
Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın, ...
Gülük ve Hunat mahallesi iyileşiyor
YEREL HABERLER Gülük ve Hunat mahallesi iyileşiyor
Kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp kaçtı
Müftü Şahin Güven’den Ramazan mesajı
YEREL HABERLER Müftü Şahin Güven’den Ramazan mesajı
23 Nisan'da miniklerin İstiklal Marşı performansı büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER 23 Nisan'da miniklerin İstiklal Marşı performansı ...
Talas'ta çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Talas'ta çocuklara özel 23 Nisan kutlaması
AGÜ, Uluslararası Sıralamada Türkiye’nin Lideri
YEREL HABERLER AGÜ, Uluslararası Sıralamada Türkiye’nin Lideri
Kayseri'de Kur'an kursu hocası 7 bakkalın veresiye defterini satın aldı
YEREL HABERLER Kayseri'de Kur'an kursu hocası 7 bakkalın veresiye ...
Karantinada İstiklal Marşı coşkusu
YEREL HABERLER Karantinada İstiklal Marşı coşkusu
Berberler, destek bekliyor Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan: “Randevu sistemiyle tek tek müşteri alarak çalışma talebinde bulunuyoruz”
YEREL HABERLER Berberler, destek bekliyor Berberler ve Kuaförler ...
KESOB Başkanı Övüç: “3 binin üzerinde kapanan işyerimiz var”
YEREL HABERLER KESOB Başkanı Övüç: “3 binin üzerinde kapanan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X