Kayseri'de sokağa çıkma yasağına uymayan Suriyeli'ye para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sokağa çıkma yasağına uymayan Suriye uyruklu Usame Stayf'a, bin TL para cezası uygulandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanında denetim yapan polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Usame Stayf'i durdurdu. Bakanlığın genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf olmadığı anlaşılan Stayf'a, bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca Usame Stayf'ın, 38 MA 1041 plakalı motosikleti de sigortası olmadığı gerekçesiyle el konularak otoparka çekildi. Usame Stayf, evine gitmesi yönünde uyarılarak gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR<br>2020-04-25 13:42:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.