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Gazeteci Yazar Mustafa Aydoğan hayatını kaybetti

İHA

Gazeteci Yazar ve Olay Türk Tv Programcısı Mustafa Aydoğan, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Gazeteci Yazar Mustafa Aydoğan hayatını kaybetti

Gazeteci Yazar ve Olay Türk Tv Programcısı Mustafa Aydoğan, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Kentte gazetecilik yapan 60 yaşındaki Mustafa Aydoğan, sabah evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tespitlerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mustafa Aydoğan’ın cenazesi basın mensupları ve yakınlarının katılımıyla Hulusi Akar Camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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