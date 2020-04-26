Talas'ta dört bir koldan yeşil alan çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Talas'ta dört bir koldan yeşil alan çalışması

İHA

Talas Belediyesi, mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda bir yandan 1520 yaşlarındaki ulu ağaçlarlar toprakla buluşturulurken bir yandan da çim, çiçek ve süs bitkisi ekimi gerçekleştiriliyor.

Talas'ta dört bir koldan yeşil alan çalışması

Talas Belediyesi, mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda bir yandan 1520 yaşlarındaki ulu ağaçlarlar toprakla buluşturulurken bir yandan da çim, çiçek ve süs bitkisi ekimi gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili bilgiler aktaran Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeşil alan ve ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Daha yeşil bir Talas için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Papatya, Karasu ve Akbülbül Caddelerine 1520 yaşlarında ağaçlar dikiyoruz. Bununla birlikte park ve bahçelerimizle refüjlere çalı, süs bitkisi ve çiçek dikiyoruz. Ayrıca Ali Dağı 360 yürüyüş yolundaki şevlere (yol yamaçları) sulu tohumlama yöntemiyle çimlendirme yapıyoruz. Yeşilin her tonunun kendini gösterdiği bir Talas için hizmet üretmeye devam ediyoruz” dedi.
CADDELERE ULU AĞAÇLAR DİKİLİYOR
Talas Belediyesi tarafından sürdürülen ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları kapsamında Papatya, Karasu ve Akbülbül Caddelerine 1520 yaşlarında ıhlamur, Londra çınarı, batı çınarı, ova akçaağaç, dağ akçaağaç, çiçekli dişbudak, süs elması, süs kirazı, huş v.s gibi ulu ağaçlar dikiliyor. Ayrıca aydınlatma direkleri ortaya alınıyor ve süs bitkileriyle birlikte estetik bir görünüm kazandırılıyor.
Bununla birlikte hem refüjlere hem de park ve bahçelere fidan, süs bitkisi ve çiçek dikimleri de devam ediyor. Toplam 202 çeşit bitki türünün toprakla buluşturulduğu çalışmalar kapsamında 15 bin adet yapraklı ve ibreli ağaç, 35 bin adet çalı grubu, 25 bin adet çok yıllık çiçek ve 60 bin adet de mevsimlik çiçeğin dikimi gerçekleştiriliyor.
ALİ DAĞI 360, SULU TOHUMLAMA YÖNTEMİYLE ÇİMLENDİRİLİYOR
Öte yandan Ali Dağı 360 yürüyüş yolundaki şevlere de sulu tohumlama (hydroseeding) ile çimlendirme yapılıyor. Ali Dağı 360 yürüyüş yolunun çıplak görünen şevlerine (yol yamaçları) toplam 20 bin m sulu tohumlama uygulaması yapılarak çimlendirme yapıldı.
SULU TOHUMLAMA NEDİR?
Sulu tohumlama, tohumun malç, gübre, doğaya zarar vermeyen yapıştırıcı ve toprak dostu çözüm ürünleriyle sulu tohumlama makinası tankının içerisinde karıştırılıp açık yatağa basınçla püskürtülerek toprak yüzeyinin tam kapsandığı teknolojik bir ekim yöntemi. Bu yöntem, erozyon önleyici bir tohumlama yöntemi olmasıyla da dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akay: “Tarladaki ürünlerin devletin organizasyonu ile tüketiciye ulaşması gerekiyor” Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: “Çiftçinin elektrik faturalarının bu sene hasat zamanından sonraya ertelenmesi lazım”
YEREL HABERLER Başkan Akay: “Tarladaki ürünlerin devletin ...
Kayserili çiftçi 200 kayısı ağacını don vurunca söktürdü Çiftçi Zafer Erten, "Millet deli görsün sök, bas acıma" diyerek kayısı ağaçlarını söktürdü
YEREL HABERLER Kayserili çiftçi 200 kayısı ağacını don vurunca ...
(Görüntülü)Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü)Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye ...
Kayseri’de amatör sahalar sessiz
YEREL HABERLER Kayseri’de amatör sahalar sessiz
Yasir Subaşı ve Oğuzhan Çapar güç depoluyor
YEREL HABERLER Yasir Subaşı ve Oğuzhan Çapar güç depoluyor
Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı, Kayseri'ye getirildi
YEREL HABERLER Etiyopya'dan 289 Türk vatandaşı, Kayseri'ye getirildi
Etiyopya'dan gelen 289 kişi Kayseri'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Etiyopya'dan gelen 289 kişi Kayseri'de karantinaya ...
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: "2020 hedeflerimize ulaştık" "Corona'nın Erciyes turizmine zararı 2 Milyon TL" "Bu sezon 2 milyonu aştık"
YEREL HABERLER Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit ...
Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti
YEREL HABERLER Gustavo Campanharo’yu eşi tıraş etti
Kısıtlama süreci et satışlarında artışa sebep oldu Kasap Ali Güneş: “Evde olan insanlar normalden fazla aldıkları için, süreç bizi olumlu etkiledi”
YEREL HABERLER Kısıtlama süreci et satışlarında artışa sebep ...
Kayseri’nin sağlık kahramanları
YEREL HABERLER Kayseri’nin sağlık kahramanları
Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı vatandaşın hizmetinde
YEREL HABERLER Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı vatandaşın ...
"Sevdiklerinize Sarılmak İstiyorsanız Bu Önlemlere Dikkat Edin"
YEREL HABERLER "Sevdiklerinize Sarılmak İstiyorsanız Bu Önlemlere ...
Kayserispor minikleri moral verdi
YEREL HABERLER Kayserispor minikleri moral verdi
Kayseri'de çalıntı plakalı otomobilin sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de çalıntı plakalı otomobilin sürücü ...
Gazeteci Yazar Mustafa Aydoğan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gazeteci Yazar Mustafa Aydoğan hayatını kaybetti
Çaldıkları araç plaka sistemine düşünce polisten kaçamadılar
YEREL HABERLER Çaldıkları araç plaka sistemine düşünce polisten ...
(Özel) Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Rakamlar ümit verici" "1-2 haftaya pik, Haziranda da bitmesini bekliyoruz" "Sokağa çıkma kısıtlamasının oldukça işe yaradığını görüyoruz" "Giysilerden, ayakkabılardan bulaştığına dair kanıt yok. Tedirgin olmayın" "İnsanlarda koronafobi dediğim korku sendromu oluştu"
YEREL HABERLER (Özel) Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. ...
Şehir merkezinde otopark sorunu çözülecek
YEREL HABERLER Şehir merkezinde otopark sorunu çözülecek
Kayseri'de sokağa çıkma yasağına uymayan Suriyeli'ye para cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de sokağa çıkma yasağına uymayan Suriyeli'ye ...
Türk Kızılay, Kayseri’de günde bin aileye ulaşacak Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel: “Vatandaşlarımıza yardımları ulaştırıp, biz varız diyeceğiz”
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Kayseri’de günde bin aileye ...
Kayserisporlu Diego Angelo: "En güzel golümü Kayserispor'a attım"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Diego Angelo: "En güzel golümü ...
(Görüntülü) 8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
Akmescit'de karantinaya alınan çiftçilerin yem ihtiyaçları karşılandı
YEREL HABERLER Akmescit'de karantinaya alınan çiftçilerin yem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X