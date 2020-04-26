Hızarla kolunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Vurulacak biri vardı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, hızarla odun keserken yanlışlıkla kolunu kesen Ziya Şimşek (61), ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek, hastanede tedaviye alındı.<br>Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Ziya Şimşek, hızarla evinin önündeki odunları keserken, sağ kolunu kesti. Yaralı Şimşek, olay yerine çağrılan ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şimşek´in, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı´ndan hava ambulansı talep edildi. İlçeye gelen ambulans helikopter yaralı Şimşek´i alarak, 79 kilometre uzaklıktaki Kayseri´ye getirdi. Hastaneye ait piste inen hava ambulansından alınan Ziya Şimşek, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-26 14:50:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.