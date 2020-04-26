Hızarla kolunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, hızarla odun keserken yanlışlıkla kolunu kesen Ziya Şimşek (61), ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek, hastanede tedaviye alındı.<br>Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Ziya Şimşek, hızarla evinin önündeki odunları keserken, sağ kolunu kesti. Yaralı Şimşek, olay yerine çağrılan ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Şimşek´in, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı´ndan hava ambulansı talep edildi. İlçeye gelen ambulans helikopter yaralı Şimşek´i alarak, 79 kilometre uzaklıktaki Kayseri´ye getirdi. Hastaneye ait piste inen hava ambulansından alınan Ziya Şimşek, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-26 14:50:58<br>
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