Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mahmut Çakmak (71) hayatını kaybederken, eşi Leyla Çakmak (69) ise hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi Kaynarkuyu Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Gün boyu Mahmut ve Leyla Çakmak çiftinden haber habar alamayan komşuları, akşam saatlerinde evlerinin kapısını çaldı. Kapıya açan olmayınca endişelen komşuları durumu polis bildirdi. Eve gelen ekipler, çifti evin salon kısmında yerde buldu. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Mahmut Çakmak'ın öldüğünü belirlerken, durumu ağır olan Leyla Çakmak ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. 2 çocukları bulunan çiftin yalnız yaşadığı öğrenildi.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-26 23:39:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.