İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur'an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü tarafından yurt dışından gelen ve Kayseri'deki yurtlarda karantina altında bulunan vatandaşlara Kur'anı Kerim, seccade Peygamber efendimizin hayatını anlatan kitaplar hediye edildi.

Kayseri İl Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan din görevlileri, Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında evinden dışarı çıkamayan vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kayseri İl Müftülüğü olarak Covid19 sebebiyle yurt dışından gelerek KYK'nın Melikgazi ve Hunat Hatun Yurtlarında karantinaya alınan 500 vatandaşa manevi destek sağlıyor. Yurtlarda kalanlara başta Kur’ânı Kerim olmak üzere seccade ile birlikte Hz. Muhammed’in Hayatı ve çeşitli kitaplar hediye edildi. Ayrıca karantinadaki vatandaşlardan gelen dini sorulara telefonla cevap verilerek rehberlik ediliyor. Ramazan ayı boyunca da dini sorulara cevap verilmeye devam edileceği bildirildi.

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