Üzüm hasadında bulunan yer altı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, geçen yıl üzüm hasadı yapanlar tarafından bulunan 2 girişli yer altı şehrinin, 2 farklı girişinin daha olduğu tespit edildi. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, en kısa zamanda çalışmaları tamamlayıp, yer altı şehrinin, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapacaklarını söyledi.<br>İncesu'ya bağlı Derebağ Mahallesi yakınlarında 'Kırklar İni' olarak bilinen bölgeye geçen yıl üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca belediye yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen ve tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin, 2 katlı yer altı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından tahrip edilen yer altı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar olduğu belirlendi.<br>'UCU BUCAĞI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'<br>Bu yılın başında, 2 girişli yer altı şehrinde yeniden belediye tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu yer altı şehrinin 2 giriş kapısı daha bulundu. Toplam 4 girişi olan yer altı şehrinin uzunluğunun metrelerce olduğu belirtildi. İncesu Belediye Başkanı İlmek, "Yapılan ön araştırmada yer altı şehrinin ucu bucağının olmadığını düşünüyoruz; çünkü çok uzun. Yer altı şehri içerisinde kaya mezarları var; ancak buralar defineciler tarafından tahrip edilmiş. Son tespitlerimize göre yer altı şehrinin 4 girişi var. Daha farklı girişi var mı, incelemeler sonunda ortaya çıkacak. Yer altı şehrinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra UNESCO'ya Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapacağız" diye konuştu. <br>Öte yandan koronavirüs nedeniyle ara verilen çalışmanın salgın sonrası yeniden başlayacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-27 11:59:35<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-