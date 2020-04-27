Ahmet Taş: "Ankara ve İzmir Barosunun kınamaları milletin gözünde yok hükmündedir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahmet Taş: "Ankara ve İzmir Barosunun kınamaları milletin gözünde yok hükmündedir"

İHA

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Ankara ve İzmir Barosu kararları milletin gözünde yok hükmündedir" dedi.

Ahmet Taş: "Ankara ve İzmir Barosunun kınamaları milletin gözünde yok hükmündedir"

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “Ankara ve İzmir Barosu kararları milletin gözünde yok hükmündedir” dedi.
Cuma hutbesinden sonra Diyanet işler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Ahmet Taş, “On bir ayın sultanı, İslam dinimizin şartlarından biri olan Ramazan’ı idrak etmeye başladık. Dini hayatımızda on bir ayın sultanı olarak bilinen hayır, bereket, yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak bilinen Ramazan ayı ve oruç ibadeti, milletimiz ve tüm İslam ümmetine hayırlı ve bereketli olsun. Yoksulların, fakirlerin, miskinlerin sevindirildiği, Müslümanların oruç ibadeti ile coşup rabbine yaklaştığı bu ayda İslam ümmetinin ve insanlığın tüm dünyada yaşanan korona virüs felaketinden ibret alarak bir an önce kurtulması için Cenabı hakka dua ediyoruz. Ramazan ayının başladığı gün olan 24 Nisan Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde verdiği Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada zina, fuhuş ve eş cinselliğin Allah'ın emri ile haram edilmiş, insanlığı ve insan neslini felakete sürükleyen haram fiiller olduğunu dile getirmişti. Diyanet İşleri Başkanı'nı bu konuşması sebebiyle suçlayan İnsan Hakları Derneğinin Ankara Şubesi, Erbaş hakkında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu ve İzmir Barosu da Prof. Dr. Erbaş’ı kınayan bir açıklama yaptı” dedi.
Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Allah’ın emir ve yasaklarını halka ulaştırdığını ve yanlış bir şey konuşmadığını söyleyen Ahmet Taş, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak şunları hatırlatmak isteriz, Zina ve eş cinselliğin ahlaksızlık ve toplum ahlakı için felaket olduğu emri, son ilahi din olan İslam dininin emri olup hiçbir beşeri hukuk bunu ortadan kaldırıp yok sayamaz. Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı olarak Allah'ın emrini değiştirmeden topluma ulaştırıp toplumu uyarmakla görevli bir yetkilidir. Yüzde 98’ini Müslümanların oluşturduğu ülkemizde, devletin asli görevlerinden biri de dini hayata engeller koymak değil, dinin emirlerinin doğru olarak anlaşılması ve yaşanması için gerekli kanunları çıkarmak ve tedbirleri almaktır. Bunlar göz önüne alındığında İnsan Hakları Derneği, Ankara ve İzmir Barolarının başkan Ali Erbaş ile ilgili suç duyurusu ve kınama yok hükmünde olup, milletimiz nazarında hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan suçlamalardır. Dinimizin emrini hatırlatarak milletimizi uyaran Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı konuşma ve irad ettiği hutbede asla kınanacak ve şikayet edilecek bir durum yoktur. Bizler ilahi dinimizin tüm emirlerinin hiçbir baskı altında kalmadan, inanç ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde insanlarımıza anlatılmasının Diyanet teşkilatımız için hak ve görev olduğunu düşünüyor Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu ilan ediliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü hayvanları ...
Hacılar’da ihtiyaç sahiplerine destek devam ediyor
YEREL HABERLER Hacılar’da ihtiyaç sahiplerine destek devam ediyor
(Görüntülü) Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmun plazma tedavisi sonuç veriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmun plazma ...
Bünyan-Sarıoğlan sulamasında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Bünyan-Sarıoğlan sulamasında çalışmalar devam ediyor
Talas’ta 103 yeni iş yerine ruhsat
YEREL HABERLER Talas’ta 103 yeni iş yerine ruhsat
Perte çıkan araçtan hafif yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Perte çıkan araçtan hafif yaralı kurtuldu
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmün plazma tedavisi sonuç veriyor
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmün plazma tedavisi sonuç ...
(Görüntülü) Kayseri'de yasağın ardından yoğunluk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de yasağın ardından yoğunluk
(Görüntülü) Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üzüm hasadında bulunan yeraltı şehrinin 2 ...
Kocasinan’ın merkez ve kırsal mahallelerinde hijyen ve dezenfekte hizmeti
YEREL HABERLER Kocasinan’ın merkez ve kırsal mahallelerinde hijyen ...
Üzüm hasadında bulunan yer altı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi
YEREL HABERLER Üzüm hasadında bulunan yer altı şehrinin 2 girişi ...
Başkan Büyükkılıç arıtma tesisini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç arıtma tesisini inceledi
Yasir Subaşı: “Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum”
YEREL HABERLER Yasir Subaşı: “Futbol ve Kayserispor taraftarı ile ...
Güzelköy ve Gürpınar yolu yeni ağaçlarla şenlenecek
YEREL HABERLER Güzelköy ve Gürpınar yolu yeni ağaçlarla şenlenecek
Kayseri'de yasağın ardından yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri'de yasağın ardından yoğunluk
Pedro Henrique antrenmanlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Pedro Henrique antrenmanlarını sürdürüyor
Hes Kablo Kayseripor Kulübü Başkanı Gözbaşı: "Bu takımın kitabında pes etmek yok"
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayseripor Kulübü Başkanı Gözbaşı: "Bu ...
İl Sağlık Müdürü Benli filyasyon ekibini ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli filyasyon ekibini ziyaret etti
Karantinada insanın içini ısıtan görüntü Türk Kızılayı sokak sokak dolaşarak yardım ulaştırıyor
YEREL HABERLER Karantinada insanın içini ısıtan görüntü Türk ...
İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur'an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti
YEREL HABERLER İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur'an-ı Kerim ve ...
(Görüntülü) Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vatan Partisi'nden başkan adayı olan ...
Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı
YEREL HABERLER Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı
Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti
YEREL HABERLER Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti
Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar etti
YEREL HABERLER Vatan Partisi'nden başkan adayı olan avukat intihar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X