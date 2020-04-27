Develi’de polis ekiplerinden ‘Sosyal mesafe’ uyarısı

Kayseri’nin Develi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından sokakları dolduran vatandaşları, polis ekipleri uyardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Develi’de vatandaşlar sokakları doldurdu. Ramazan ayı dolayısıyla alışveriş için sokağa akın eden bazı vatandaşlarda, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, yoğunluğun çok olduğu caddelerde vatandaşları megafonla uyararak, sosyal mesafe kuralına uymaları için duyuru yaptı.

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