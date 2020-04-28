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KTO Başkanı Gülsoy, "Nefes kredisi ile küçük işletmeler rahatlayacak"

İHA

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Covid19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere bütün kaynaklarını seferber ettiği "Nefes Kredisi" başladı. Oda üyeleri, KTO online işlemler üzerinden ücretsiz alacakları Faaliyet Belgesi ile başvurarak yıllık % 7,5 faizle, 50 bin lira ile 100 bin lira arasında kredi kullanabilecek.

KTO Başkanı Gülsoy, "Nefes kredisi ile küçük işletmeler rahatlayacak"

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Covid19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere bütün kaynaklarını seferber ettiği "Nefes Kredisi" başladı. Oda üyeleri, KTO online işlemler üzerinden ücretsiz alacakları Faaliyet Belgesi ile başvurarak yıllık % 7,5 faizle, 50 bin lira ile 100 bin lira arasında kredi kullanabilecek.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Nefes Kredisi üyelerimize destek olacağız, bu sayede küçük işletmelerimiz rahatlayacak. Üyelerimiz, anapara ve faiz ödemesi olmadan 2021 yılında ödemelerine başlayacakları kredi kullanabilecek. Üyelerimizin yanındayız" dedi.
Kayseri Ticaret Odası üyelerine destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi KOBİ finansman projesi ‘Nefes Kredisi’ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden başladı. Devreye giren Nefes Kredisi'nde işletmelere 6 milyar TL'nin üzerinde kaynak aktarılacak.
Başkan Gülsoy, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu sermayenin karşılanması için geçtiğimiz yıllarda da bir çok kez uygulanan düşük faizli TOBB Nefes Kredisi Projesi´nin, Koronovirüs salgını nedeniyle finans ihtiyacına cevap vermek için yeniden kullanıma açıldığını belirtti.
“2020 YILINDA ÖDEME YOK”
2020 yılının tümünde anapara ya da faiz ödemesinin yapılmayacağı Nefes Kredisi, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek. % 7,5 faizle verilecek kredi 50 bin ila 100 bin TL arasında değişecek. Nefes Kredisi'nde, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kefil olacak.
"ZOR ZAMANLARDA HEP ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ"
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, tüm dünya etkileyen ve ülkemizinde bu süreçte aynı anda mücadele ettiği Covid19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını belirterek, "Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bu yana her zaman üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi ile üyelerimizin yanındayız" dedi.
Nefes Kredisi için yapılan anlaşmanın ilerleyen günlerde kamu bankalarının da bu projeye dahil olacaklarını belirten Başkan Gülsoy, “Böyle zor bir dönemde bir özel bankanın bu projeyi en az bizim kadar sahiplenmesi önemli. Geçtiğimiz günlerde bir çağrım olmuştu, ‘Risk alın, iş dünyasının yanında olun' demiştim. Yüzde 7,5 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla özel bankaların da kredi verebileceğini herkese gösterdi." İfadelerini kullandı.
Nefes Kredisi ile küçük işletmelerin rahatlatılacağına dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:
Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana TOBB, oda ve borsalar elini taşın altına koymuştur. Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemi ile KOBİ’lere geçmişte olduğu gibi bugünde nefes olunacaktır. Bu süreçte, üst birliğimiz TOBB, 2 ay içerisinde 6 milyar’lık kredi kullandırıcaktır. KOBİ´lerimiz azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL kredi kullanabilecektir. Verecekleri masraf, kefalet oranının % 0,03´ü ile sınırlı olacak, banka başka masraf almayacaktır. Sonuç olarak önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.
Kredi başvurusu için sadece KTO online işlemler üzerinden alınacak Faaliyet Belgesi'nin yeterli olacağını kaydeden Gülsoy, "Üyelerimiz web sitemiz online işlemler üzerinden başvurarak faaliyet belgelerini ücretsiz olarak temin edebilirler" diye konuştu.
Gülsoy, üretimin, ticaretin ve istihdamın devamı için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
NE KADAR KREDİ KULLANILABİLECEK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dâhil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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