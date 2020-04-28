Müftü Güven’den Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Bizler camia olarak, sünnetlerin ve hadislerin aktarılmasında örnek olacağız”

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek açıklaması yapası yapan Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, “Bizler camia olarak, sünnetlerin ve hadislerin aktarılmasında örnek olacağız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yapılan işlemlerin ve açıklamaların kendileri nezdinde yok sayıldığını ve onay vermediklerini söyleyen Şahin Güven, “Herkesin bildiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı halkımızı dini konularda uyarmak ve dinin emirleri ve yasakları neyse onları halkımıza doğru ve sahih bilgi olarak, ulaştırmakla görevli olan bir kurumumuzdur. Bu sebeple sayın Diyanet İşleri Başkanımızın geçtiğimiz hafta Cuma günü hutbesinde dile getirmiş olduğu hususlar, Kur’anı Kerim’in ilgili ayetleri ve peygamberimizin hadislerine uygun, söylenilmesi ve dile getirilmesi gereken hususlardır. Bu sebeple bir kısım kendilerini STK olarak değerlendiren ve özellikle ülkemiz içerisindeki dini ve ahlaki duyarlılığı arttırmak, ahlaki hassasiyeti üst seviyelere çıkarmak için yapılan her çalışmaya engel olmaya çalışan ve bunları kendileri için bir tehdit olarak gören bir kısım çevrelerin bu dedikodularına, itirazlarına hatta mahkemeye başvurularına hiçbir şekilde bizler onay vermediğimizi ve aynı zamanda bunların bizi doğru bildiğimiz yoldan da engellemeyeceğini bütün kamuoyunun bilmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Güven, "Başta Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız olmak üzere bütün camiamızla birlikte bizler, Kur’an’ın ve peygamberimizin hadislerinin, sünnetlerinin halkımıza duyurulması, anlatılması hususunda hem sözlü olarak görevimizi yerine getireceğiz hem de bizler bizzat uygulayarak örnek olacağız.” ifadesinde bulundu.

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