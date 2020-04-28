Başkan Büyüksimitci: “Tüm İmalat Sanayi Sektörleri Mücbir Sebep Kapsamına Alınmalıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyüksimitci: “Tüm İmalat Sanayi Sektörleri Mücbir Sebep Kapsamına Alınmalıdır”

İHA

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mart ve Nisan ayı olağan meclis toplantısı ve müşterek meslek komitesi toplantısı Covid19 tedbirleri kapsamında telekonferans sistemi üzerinden yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri ve meslek komitesi üyeleri katıldı.

Başkan Büyüksimitci: “Tüm İmalat Sanayi Sektörleri Mücbir Sebep Kapsamına Alınmalıdır”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mart ve Nisan ayı olağan meclis toplantısı ve müşterek meslek komitesi toplantısı Covid19 tedbirleri kapsamında telekonferans sistemi üzerinden yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri ve meslek komitesi üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, alışık olmadıkları sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede tüm ülkelerin bu sorunu çözmesi ile eski günlerimize bir an önce dönmeyi umuyoruz. Türk ekonomisi 2019’un sonunda beklentilerinde üzerinde bir büyüme sergileyerek toparlanma sürecine girmişti. 2020 içinde beklentilerimiz olumlu yöndeydi ancak içinde bulunduğumuz durum buna çok elverişli değil. İnşallah son çeyreğe doğru tekrardan büyüme döneme geçeceğimize inanıyoruz” dedi.
Meclis Başkanı Özkaya, bu süreçte tüm imkanlarını seferber ederek sanayicinin arkasında durmasından dolayı kamu bankalarına teşekkür ederken, özel bankaların tutumunu eleştirerek, “Bu süreçte özel bankalarımız maalesef sanayicilerimizin yanında durmadı. Ölü taklidi yapmaları hiçte yakışık almıyor. Bu günler elbet geçecek ama özel bankalarımız bu süreçte iyi bir sınav veremedi. Ben aldıkları kararları bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye diyorum” diye konuştu.
Konuşmalarını yapmak üzere söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Koronavirüs salgının dünya ekonomilerinde ciddi bir krize sebep olduğunu belirterek, bu kriz önceki tüm krizlerden çok farklı. Daha öncekiler finansal kriz idi ve dolayısıyla alınan tedbirlerde finansal alanda idi. Şimdi ise durum farklı. Ülkeler içe kapandı, ticaret imkânsız hale geldi. Üretim yavaşladı, talep daraldı ve adeta bitti. Şu anda insan yaşamını korumak ve gündelik hayatı sürdürülebilir kılmak öncelikli hedef haline geldi” dedi.
Kayseri’de de işletmelerin büyük bölümünün yarı zamanlı olarak çalıştıklarını, bir bölümünün ise üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, şu anda sadece gıda sektörüne üretim yapan, kargo ve e ticaret sektöründeki firmaların tam kapasite ile çalıştıklarını, diğer sektörlerde iş hacminin yüzde 50 60 oranında düştüğünü belirtti. Koronavirüs salgını sonrası döneme hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Bu salgından sonra tüm dünya ile birlikte bizde büyük bir değişimle karşı karşıya kalacağız. Sosyal hayattan eğitime, üretimden lojistiğe kadar bundan sonrası herkes için çok farklı olacak. Dolayısı ile koronavirüs salgını sonrası döneme hazırlık yapmamız gerekiyor. Daha öncede bahsettiğimiz gibi, Verimlilik konusu üzerinde daha çok durmalıyız ,öncelikle teknolojinin bizlere sunduğu imkânlardan yararlanarak fabrikalarımız ve üretim hatlarımızdaki koşulları geliştirmeliyiz. Pazar çeşitliliği ve ürün çeşitliliği konusuna daha da ağırlık vermeliyiz. Teknolojik değişim ve dönüşüme uyum sağlayıp yeni nesil sanayi ile buluşmalıyız.. Şirketlerimizin finansal yönetim ve özellikle nakit akışını daha iyi ele almalıyız” diye konuştu.
Oda olarak bu süreçte yaptıkları çalışmalara değinen Başkan Büyüksimitci, şunları söyledi;
“Şehrimizde Başta Sayın Valimiz olmak üzere Belediye Başkanlarımız ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişare halindeyiz. Meclis ve Meslek Komitelerinden gelen görüş ve sorunları üst kuruluşumuz olan TOBB’ne günlük olarak aktarıyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu aktarmış olduğumuz görüş ve sorunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız ile istişare ederek çözüm üretmek için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu vesile ile sahadan bildirdiğimiz konulara 23 Mart’ta açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi ve daha sonrasında yapılan yeni düzenlemelerle cevap veren Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlarımıza ve Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na iş dünyamız adına şükranlarımızı arz ediyorum."
Üyelerinden gelen istekler doğrultusunda bir takım talepleri yakinen takip ettiklerini de açıklayan Başkan Büyüksimitci, “İstisnasız tüm imalat sanayi sektörlerinin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili tüm gün sınırlamaları kaldırılmalıdır. Başta çalışmaya devam eden sektörlerimiz olmak üzere sanayimize enerji desteği sağlanmalı, enerji yoğun sektörlerde elektrikdoğalgaz ödemeleri 6 ay ertelenmeli, diğer sektörlerde taksitle ödeme imkânı getirilmelidir. Eximbank kredilerinde sağlanan desteklerin kapsamı daha da genişletilmelidir. Bu ve buna benzer birçok konuyu üyelerimiz adına takip ediyoruz. Sonuçlanan konuları daha öncede olduğu gibi kendileri ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.
İhracat rakamlarına da değinen Başkan Büyüksimitci, Kayseri olarak Ocak ve Şubat aylarında bir önceki yıla göre yüzde 13 civarında bir artış yakaladıkları ancak bu aylarda bir düşüş yaşanacağını belirterek, bu süreci de milli seferberlik ruhuyla en az hasarla atlatarak tekrardan yükselişe geçeceklerini söyledi.
Son olarak pandemi sürecinde en büyük destekçileri olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, tüm meclis üyelerinin de ramazan ayını tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar sofralarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar ...
Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar sofralarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Kayseri'ye özgü lezzet 'sucuk içi', iftar ...
Serkan Tok: “MHP İl Teşkilatı kongreleri başlatmaya her zaman hazır”
YEREL HABERLER Serkan Tok: “MHP İl Teşkilatı kongreleri başlatmaya ...
Kayseri Emniyet Müdürlüğünden engelli çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Kayseri Emniyet Müdürlüğünden engelli çocukların ...
Kızılay, Kayseri’de her gün 4 bin kişiye yemek dağıtıyor
YEREL HABERLER Kızılay, Kayseri’de her gün 4 bin kişiye yemek ...
Melikgazi’de yeni bağlantı yolu ile ticaret ve ekonomiye katkı
YEREL HABERLER Melikgazi’de yeni bağlantı yolu ile ticaret ve ...
(Görüntülü) Patiköy'de 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Patiköy'de 'koronavirüs' sessizliği
(Özel Haber) Karantinada türkülü tedavi Korona virüs karantinasında 'Erkilet Güzeli' türküsü ile hem hastalara hem sağlıkçılara moral verdi Korona virüsünü 9 günde yendi
YEREL HABERLER (Özel Haber) Karantinada türkülü tedavi Korona virüs ...
Prof. Dr. Yıldız: Tatil planı yapmak için erken
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yıldız: Tatil planı yapmak için erken
Patiköy'de 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER Patiköy'de 'koronavirüs' sessizliği
'Hidronefroz' hastasının imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER 'Hidronefroz' hastasının imdadına hava ambulansı ...
Otomobilin çarptığı panelvan araç yan yattı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı panelvan araç yan yattı
Müftü Güven’den Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “Bizler camia olarak, sünnetlerin ve hadislerin aktarılmasında örnek olacağız”
YEREL HABERLER Müftü Güven’den Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek Kayseri İl Müftüsü Prof. ...
Kayseri'de karantinadaki 248 kişi tahliye edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de karantinadaki 248 kişi tahliye edildi
KTO Başkanı Gülsoy, "Nefes kredisi ile küçük işletmeler rahatlayacak"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy, "Nefes kredisi ile küçük ...
Aspiratörden çıkan duman binada panik yaşattı
YEREL HABERLER Aspiratörden çıkan duman binada panik yaşattı
32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı
YEREL HABERLER 32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi 17 ...
32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, yoğun bakımdan alkışlarla çıkarıldı
YEREL HABERLER 32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi 17 ...
Kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü
(Görüntülü) Kayseri'de 844 otobüs şoförünün karantinası sona erdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de 844 otobüs şoförünün ...
Develi’de polis ekiplerinden ‘Sosyal mesafe’ uyarısı
YEREL HABERLER Develi’de polis ekiplerinden ‘Sosyal mesafe’ uyarısı
Kayseri'de 844 otobüs şoförünün karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Kayseri'de 844 otobüs şoförünün karantinası sona erdi
Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ...
Mahmut Arıkan: “Kayseri’de toplu ulaşımda sınıfta kaldılar”
YEREL HABERLER Mahmut Arıkan: “Kayseri’de toplu ulaşımda sınıfta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X