Gençlik merkezinde korumalı siperlik üretimi devam ediyor

Bir operasyon daha! Yine ev partisi!

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde sağlık çalışanları için korumalı siperlik üretimi devam ediyor.

Covid19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına destek vermek için ilk günden itibaren çalışan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışmalar devam ediyor. Gençlik Merkezi personeli hummalı çalışmalarına devam ederek, sağlık çalışanları ve emniyet güçlerinin kullanması için korumalı siperlik üretiyor.

Gençlik Merkezinde üretilen siperler geciktirilmeden sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerine dağıtılıyor.

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