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Mahmut Arıkan: “Sadece ülkemiz değil, tüm dünya korona virüs sebebiyle belirsiz bir süreçle karşı karşıyadır”

İHA

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Yardımcısı Mahmut Arıkan, korona virüsle ilgili olarak, "Sadece ülkemiz değil tüm dünya korona virüs sebebi ile belirsiz bir süreçle karşı karşıyadır" dedi.

Mahmut Arıkan: “Sadece ülkemiz değil, tüm dünya korona virüs sebebiyle belirsiz bir süreçle karşı karşıyadır”

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Yardımcısı Mahmut Arıkan, korona virüsle ilgili olarak, “Sadece ülkemiz değil tüm dünya korona virüs sebebi ile belirsiz bir süreçle karşı karşıyadır” dedi.
SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korona virüsle ilgili konuşan Arıkan, “Sadece ülkemiz değil tüm dünya korona virüs sebebi ile belirsiz bir süreçle karşı karşıyadır. Bu süreç dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hasta olanlara acil şifalar, diliyorum. Sürece olumlu katkılarıyla destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Henüz tamamlanmamış ancak pozitif eğilim gözlemlenen süreçte fedakar bir şekilde tedbirlere uyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Biliyorum zor bir süreç yaşanıyor. Vatandaşlarımız biraz daha sabır gösterip alınan tedbirlere uydukları takdirde; kendilerini korudukları gibi toplumun tüm fertlerini de koruyacaklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ramazan ayını bereketi ile yaşamayı ümit ederken, ülkemizde; film senaryolarını aratmayan prodüksiyonlar, algı çalışmaları, sosyal medya oyunları, kamplaşma arayışları, veliaht kavgaları derken her gün yeni bir senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz. Yazılan senaryolar ile ilgili birçok soru akla gelebilir ama, olması gereken gündem bunların hiçbirisi değil. Daha önceki açıklamalarımızda, ülkemizin değerlerine destek olunduğu takdirde birçok başarılı çalışma gerçekleştirileceğini ifade etmiştik. Kısa zamanda belli bir aşamaya getirilebilen aşı projesi, solunum cihazı üretimi, yazılımcı yetiştirme fikri, bahsettiğimiz güzel çalışmalardan birkaçıdır” şeklinde konuştu.
“Betona değil, insana yatırım” diyen Arıkan, “Defalarca ifade ettik. Yatırımları betona değil insana yapın, desteği faiz lobisine değil, üretime verin. Maalesef dinlemediler, milletin kendi gayretleri ile ortaya koyduğu çalışmalar ile geçmişi unutturmaya çalışmaktalar. İçerisinde adaletin olmadığı Adliye sarayları, geçiş garantili yollar ve hapishane yapmak yerine, gerekli destekler sağlanıp üretim canlandırılmış olsaydı bugün ülkemiz çok daha farklı bir noktada olacaktı. Bugün bir fırsat daha doğdu, doğan fırsatı lütfen bu sefer değerlendirin. Her şeyin yeniden düşünülmesi gereken şu günlerde, Ramazan ayının da bereketine sığınıp; geçmişte yaptığınız yanlışların, yapılmaması halinde nasıl bir noktada olabileceğimizi gelin bir düşünün, salgın yönetiminde milletimizin gösterdiği gayret her türlü takdire şayandır. Mecburi çalışma gerektirmeyen ve ihtiyaçlar dışında genel itibari ile milletimizin gösterdiği tutum ve hassasiyet, kendisini büyük olarak gören devletlerde olan bitenden (askerin sokağa çıkması gibi) çok öte kardeşler topluluğunun göstergelerini taşımakta. Belki de süreci avantaja dönüştüren en önemli özelliğimiz kardeş olarak hareket eden bir millet olmamızdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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