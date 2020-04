Başkan Nursaçan: “Emekçisi ve iş vereni ile birlikte güçlü bir Türkiye mümkündür”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeni ile yayımladığı mesajında, “Emekçisi ve iş vereni ile birlikte güçlü bir Türkiye mümkündür” dedi.

1 Mayıs’ın dostluk ve beraberlik içerisinde geçmesini dilediğini söyleyen Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emeğin, helal kazancın, alın terinin, beden gücünün ve hakkın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek, hak, hukuk ve adalet çerçevesinde, karşılıklı dengelerin tesis edilmesi adına çok önemli ve özel günlerden biridir. Ülkemizin mutlu, müreffeh ve kalkınmış geleceğe yürüyüşünde büyük bir özveri ile çalışan kardeşlerimizin katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Her alanda güçlü bir Türkiye, emekçisi, üreteni, çiftçisi, sanayicisi ve iş insanları ile hep beraber el ele vererek çalışması ile mümkündür. Şeyh Edebali’nin “ insani yaşat ki, devlet yaşasın “ nasihatine de kulak vererek, çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını almaları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmaları en temel hedefimiz olmalıdır. Bu özel günün adına yaraşır bir şekilde, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, dostluk ve her türlü olumsuzluktan uzak, huzur ve sükûnet içerisinde kutlanması en önemli dileğimizdir. Bu vesileyle, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutlar, sağlık, afiyet ve başarılar dilerim.”

