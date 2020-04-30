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Kayseri OSB korona virüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor

İHA

Kayseri OSB korona virüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan Ücretsiz Maske Dağıtımı projesi kapsamında, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne günlük maske ihtiyacını daha önceden bildiren Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmalarımıza maske dağıtımı yapıldı.
Yeni tip koronavirüs ( Kovid19 ) önlemleri kapsamında Kayseri OSB tarafından, Kayseri OSB’de faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya söz konusu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren servis araçlarına yönelik dezenfekte işleminin 2. etap çalışmaları devam ediyor.
Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii bitişiğindeki park alanında başlatılan uygulamada, ortak kullanım alanlarından olan toplu taşıma/servis araçlarına dezenfekte hizmeti ücretsiz olarak yapılıyor.
Kayseri OSB tarafından bugüne kadar toplam yaklaşık 550 araç ücretsiz olarak dezenfekte edildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nce, koronavirüs salgınına karşı bölge sanayicilerini ve çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalar da sürdürülmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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