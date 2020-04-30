Paul Ntep'in sözleşmesi feshedilmedi

Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.

Hes Kablo Kayserispor, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Kamerunlu kanat oyuncusu Paul Georges Ntep ile bağlarını koparamadı. Devre arasında kendisine kulüp bulması istenen ve sözleşmesini feshetmesi beklenen 27 yaşındaki Ntep, sarı kırmızılı kulübün isteğini yerine getirmedi.

Kulüpten alacaklarını isteyen ve bundan ötürü de 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan siyahi futbolcu, SarıKırmızılı forma ile ligde 5 maçta 138 dakika, kupada ise 1 maçta 110 dakika forma giydi.

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