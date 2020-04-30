Kayseri 1.Amatör Küme'den üç şampiyon tamam

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tamamlanırken 3 takım bir üst lige çıktı. Süper Amatör Küme vizesi alacak 4. takımın belirlenmesi bekleniyor.

20192020 futbol sezonunda Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda 42 puanla Başakpınar Belediyespor, 41 puanla Kayseri Yavuzspor'un yanı sıra B Grubunda 42 puanla Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Süper Amatör Küme vizesi almayı başardı. 20202021 futbol sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek bu 3 takımın yanı sıra, dördüncü takımın hangisi olacağı ise henüz belli olmadı.

Süper Amatör Küme'ye son çıkacak takım, B Grubunda 42 puana sahip Kayserigücü ile Gültepespor arasında oynanacak PlayOff maçı sonrası belli olacak. Kayserigücü ile Gültepespor arasında oynanacak olan PlayOff maçının ne zaman oynanacağına dair bir tarih belirlenmezken Haziran ayı içerisinde oynanması planlanıyor.

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