Başkan Yalçın’dan 1 mayıs mesajı

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Mesajında alnının teriyle ekmeğini kazanmanın önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, 1 Mayıs’ın özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm çalışanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

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