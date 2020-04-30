Kayseri'de 7 eve 'koronavirüs' karantinası

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, aynı mahallede bulunan 7 müstakil ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde bulunan 7 müstakil ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma ekipleri evlerin çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Evlerde yaşayanların yiyecek ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak. Evlerde yaşayanların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)<br>2020-04-30 18:21:26<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.