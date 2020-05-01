Kayseri'de, cadde ve meydanlar bomboş

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<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, en işlek cadde ve meydanlar ile sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasağın ilk günü Kayseri'de sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek cadde ve meydanları ile sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin hemen her noktasında önlem alarak, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gerçekleştirdi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-05-01 11:47:02<br>

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