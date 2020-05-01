Kayseri’de sokak ve caddeler boş kaldı

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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 1'inci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün boyunca 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kayseri'de tedbirler artırıldı. Cadde ve sokakların boş kaldığı Kayseri'de polis ekipleri de uygulamalarını sıklaştırdı. Polis ekipleri caddelerde yaptığı denetimlerle vatandaşları ve araçları durdurarak, evraklarının bulunup bulunmadığını kontrol etti.

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