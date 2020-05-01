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Alim Gerçel'den '3 Mayıs Türkçüler Günü' açıklaması

İHA

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, "3 Mayıs Türkçüler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Alim Gerçel'den '3 Mayıs Türkçüler Günü' açıklaması

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, "3 Mayıs Türkçüler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gerçel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"3 Mayıs, Atatürk’ün ölümünden sonra, onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin, dinamitlerinin elinde patlatıldığı günüdür. 3 Mayıs Türk milletine sevdalı Türkçüler tarafından gayrı milli unsurlara dönemin iktidar sürecini elinde tutanların kendi eliyle hayat hakkı tanıması karşısında, en sert ve anlamlı duruş günüdür. 3 Mayıs başlangıçta 23 kişi çilesiyle şekillenmiştir. 3 Mayıs Çilesi bir Türklük çınarının tohumunu yeşertmiştir. Her çile sonrası olgunlaşarak büyüyen bu tohum, her 3 Mayıs’ta “3 Mayıs Türkçüler Günü” nün anlam ve önemini tüm gerçekleri ile yürek ve beyinlerimize kazıyarak sevdalarımızla,
ülkülerimizle Türkçüleri aynı coşkuyla bir araya getirecektir. 3 Mayıs’ı Türk milleti ve Türkçüler unutmayacaktır, unutturmayacaktır. Bu vesile ile Türklük âleminin ve Türkçülerin, “3 Mayıs Türkçüler Gününü” bir bayram havasında kutluyor, şu anda çektiğimiz doğal virüs çilesi sonrasında da yeni bir tohumun yeşermesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu veciz ifadesinde belirttiği gibi: “ Taş kırılır, tunc erir, ama Türklük ebedidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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