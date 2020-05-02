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Emre Demir, İstanbul yolcusu Son kararı Kayserispor verecek

İHA

Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarıkırmızılı yönetim verecek.

Emre Demir, İstanbul yolcusu Son kararı Kayserispor verecek

Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarıkırmızılı yönetim verecek.
Kayserispor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giymeye çok yakın. Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre, İstanbul ekibinin kendisi ile ilgilendiğini söyledi.
Her fırsatta hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirten Emre Demir, menajeri aracılığı ile M.Başakşehir takımının kendisini istediğini dile getirdi. Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, "Ben Kayserispor'da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni transfer etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı arasında Emre Demir transferi ile ilgili bir görüşme oldu. Ancak sarıkırmızılı kulüp, Emre ile ilgili son kararını sezon sonunda verecek.

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