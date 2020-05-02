Kayseri'de iki sigara dağıtıcısında Covid-19 tespit edildi Dağıtıcıların temas ettiği bakkal ve marketler filyasyon çalışması yapıldı

Kayseri'de iki sigara dağıtıcısının Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından, temas ettikleri bakkal ve markette filyasyon çalışması yapıldı ve karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de iki sigara dağıtıcısının korona virüs testi pozitif çıktı. Testlerin pozitif çıkmasının ardından İl Sağlık Müdtürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda sigara dağıtıcılarının temas ettiği market ve bakkallar karantina altına alındı. Karantina altına alınan bakkal ve marketlerde çalışanlara hafta başında Covid19 testi yapılacağı öğrenildi.

Korona virüs salgını başladığı andan itibaren çalışmalara başlayan İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi Türkiye genelinde ilk 3'e girdi. Filyasyon ekibi yüzde 97.5'lik oranı ile dikkatleri çekerken Kayseri'de yaklaşık 8 bin kişi bu çalışmalar çerçevesinde karantinaya alındı.

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