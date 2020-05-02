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Koronavirüse yakalanan 2 sigara dağıtıcısının 200 temaslısına karantina

DHA

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 2 sigara dağıtıcısının koronavirüs testi pozitif çıkınca, temasta bulundukları yaklaşık 200 kişi evlerinde 14 gün karantina altına alındı. Kayseri'de market ve bakkallara sigara dağıtımı gerçekleştiren 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Sigara dağıtıcılarının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, sigara dağıtıcıları ile iletişim kurarak temasta bulundukları kişileri belirledi. Filyasyon ekibi, sigara dağıtıcılarının temasta...

Koronavirüse yakalanan 2 sigara dağıtıcısının 200 temaslısına karantina

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 2 sigara dağıtıcısının koronavirüs testi pozitif çıkınca, temasta bulundukları yaklaşık 200 kişi evlerinde 14 gün karantina altına alındı.<br>Kayseri'de market ve bakkallara sigara dağıtımı gerçekleştiren 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Sigara dağıtıcılarının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, sigara dağıtıcıları ile iletişim kurarak temasta bulundukları kişileri belirledi. Filyasyon ekibi, sigara dağıtıcılarının temasta bulunduğu yaklaşık 200 kişiye ulaştı. Bu kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde karantina altına alındı. Sigara dağıtıcılarının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-05-02 16:02:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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