(Görüntülü) Kayseri'de trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı

"Bu işler hep kader..."

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KAYSERİ'de Uğur G. (19), otomobil ile seyir halindeyken başka bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.<br>Olay, Melikgazi ilçesi Belsin Ortahisar Caddesinde meydana geldi. Uğur G. ile kardeşi Enes G.'nin (17) içinde bulunduğu 38 ZV 082 plakalı otomobile, cadde üzerinde seyir halindeyken, 38 JP 273 plakalı otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobilin sürücü koltuğunda bulunan Uğur G., boynundan vurularak yaralandı. Uğur G., çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 5 boş kovan bulundu. Polis, ateş açılan ve olay yerinden uzaklaşan otomobilde bulunan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken, Enes G. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri <br>2020-05-02 21:55:02<br>

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