Kayserispor'dan şehitler için başsağlığı mesajı

"Bu işler hep kader..."

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Hes Kablo Kayserispor Kulübü, dün akşam saatlerinde Bitlis’te terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Bitlis’te hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. SarıKırmızılı Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Bitlis’de teröristlerle yaşanan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

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