Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile detaylı bir toplantı gerçekleştirdi İlçe belediyeleri ile koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni haftaya detaylı bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısıyla başladı. İlçe belediye başkanları ile bir toplantı yapan Başkan Büyükkılıç, Covid 19 sürecinin olumlu seyrettiğini; ancak hiç kimsenin rehavete girmemesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın genel sekreter ve yardımcılarını da yanına alarak da video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıya 16 ilçe belediye başkanının tamamı katıldı. Toplantıda KASKİ, Kayserigaz ve KCETAŞ ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürleri de katılarak, kurumlarıyla ilgili belediye başkanlarının talepleri dinlendi.

Toplantıda Covid 19 ile ilgili son rakamların yüzümüzü güldürdüğünü ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ama bu rakamlar bizim gevşememizi değil bu süreci daha dikkatli sürdürmemiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü muhtemelen iller bazında değerlendirmeler yapılacak ve normale dönüşle ilgili farklılıklar gözlenecek. Süreci kontrol altına alan iller kısıtlamaların daha az yapıldığı büyükşehirler dışındaki iller arasına eklenecek gibi gözüküyor. Bunu sağlamak hepimizin elinde. Bugüne kadar yapılan iyi niyetli çalışmalardan dolayı şahsınızda hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve diğer Bakanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Süreç çok iyi yönetiliyor. Ülkemizle gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmasında Evde Kal çağrısını yineleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Evde kal Kayseri. Belediye başkanlarımız aksaklığa, eksikliğe fırsat tanımadan hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

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