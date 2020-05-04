Develispor şampiyonluk rotasını belirledi

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, kalan 4 maçla ilgili rotasını belirledi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin tamamlanmasına 4 hafta kala liderlik koltuğunda bulunan Develispor, kalan maçlarında hatayı minimize edip puan kaybına uğramadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi; "Liglerin kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum ve buna göre de hazırlık yapıyorum. Oyuncularım ile sürekli irtibat halindeyim. A ve B planımız var. Kalan 4 maçımız son derece kritik ve zorlu geçecek. Bu maçlarda en az hatayı yapıp, puan kaybına uğramadan mutlu sona ulaşmak istiyoruz. En yakın takipçimiz Belsinspor ile son haftaya kadar şampiyonluk çekişmesinin devam edeceğini düşünüyorum. Rakiplerimiz güçlü ve hırslı. Ama önemli olan bizim ne yapacağımız. En az rakiplerimiz kadar iyi olup, hem mental olarak hem fizik olarak yüksek seviyede olmamız gerekir. O zaman istediğimizi alabiliriz. tüm hesaplarımız bu yönde" dedi.

Ahmet İzgi, hem genç hem de tecrübeli oyuncular ile iyi bir ekip olduklarını da ifade ederek, "Takımım, kalan 4 maçtan 12 puanı alacaktır ve şampiyonluk kupasını kaldıracaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.