22 pozitif vakanın çıktığı mahallede kısmi karantina

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesinde, sağlık taramasından geçirilen 7 aileden 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, evleri karantina altına alındı.<br>Sağlık ekipleri, 1595 nüfuslu mahallede sağlık taraması yaptı. Yapılan test çalışmasında 7 farklı evde oturan 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif olanlar hastaneye kaldırılırken, 7 ev karantina altına alındı. Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, 7 eve giriş ve çıkışları yasakladı. Mahalleye giriş ve çıkışlar ise kontrollü sağlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-05-05 18:50:11<br>
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