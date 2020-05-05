Mantar toplarken kayalıklardan düştü Mahsur kalan şahıs ekipler tarafından kurtarıldı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşen şahsı ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Şıhlı Mahallesi'nde mantar toplayan Kemal A. (50) dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Kemal A.'ya ulaşan ekipler, şahsı bulunduğu yerden alarak ambulansa getirdi. Develi Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Kemal A., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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