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Melikgazi'de 25 milyon TL'lik yatırım hayata geçiyor

İHA

Yine bir rekora daha imza atan Melikgazi Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda tam 7 hizmeti hayata geçirme kararı aldı. İlçenin birçok noktasında ihtiyacı giderecek yatırımlara hayat verecek olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede yeni yatırımları bir biri ardına hizmete geçireceklerini belirtti. Yaklaşık 25 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçecek olan hizmetlerin içinde 2 sağlık ocağı, 2 okul, 1 cami, 1 Kuran Kursu, 1 sosyal tesis (müze) yer alıyor.

Melikgazi'de 25 milyon TL'lik yatırım hayata geçiyor

Yine bir rekora daha imza atan Melikgazi Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda tam 7 hizmeti hayata geçirme kararı aldı. İlçenin birçok noktasında ihtiyacı giderecek yatırımlara hayat verecek olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede yeni yatırımları bir biri ardına hizmete geçireceklerini belirtti. Yaklaşık 25 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçecek olan hizmetlerin içinde 2 sağlık ocağı, 2 okul, 1 cami, 1 Kuran Kursu, 1 sosyal tesis (müze) yer alıyor.
Mayıs ayı Meclis Toplantısında tam 7 yatırımı meclis kararıyla aldıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak belki hem Melikgazi tarihinde hem de benim 6 yıllık belediye başkanlığım döneminde aldığımız en önemli kararlardan biri bu rekor 7 yatırım kararı oldu. İnşallah bu kararlarımızı çok yakında Melikgazi’mizde hayata geçireceğiz. Bu kararların içinde iki tane sağlık ocağı, 2 okul, 1 cami bir kuran kursu, bir de sosyal tesis yapımı var. Bunların hepsinin kararını meclisimizde aldık. Melikgazi Belediyesi koştur koştur hizmet ediyoruz. Asli görevimiz olmayan sağlık ocağı, okul, cami, kuran kursu yapımı gibi yatırımları vatandaşlarımızın konforunu artırmak, ihtiyaçlarını gidermek için hayata geçiriyoruz. Rabbim hayırsever sayısını artırsın. Melikgazi belediyemiz tüm bu yatırımların mimari, statik ve tesisat projesini yapıyor ve hayırseverlerimizle birlikte bu faydalı yatırımları hayata geçiriyoruz" dedi. Yapılacak olan yatırımlardan bahseden Başkan Dr. Palancıoğlu şöyle açıkladı;
"Hayırseverlerimizle beraber bir tane Sakarya Mahallesi’ne Muzaffer Kantarcı Sağlık Ocağı yapacağız. Bir tane de Tınaztepe’ye AhmetSelehattin Sarıalp Sağlık Ocağı yapacağız. Şuanda temeli atılma aşamasında. Bir diğer yatırımımız okul hizmeti. Baktır ailesine teşekkür ediyorum. Altınoluk bölgesinde güzel bir fen lisesini hizmete sunacağız. Aynı zamanda Esentepe Mahallesi’nde MihribanFatma Altuntaş Anaokulunu birlikte yapacağız. Bunlarla birlikte bir cami bir de kuran kursunu hayata geçireceğiz. Danişment Mahallesi’nde bir Kuran Kursu ve Erciyes Üniversitesine Bayram Sanık Amca ile bir cami yapacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta temelini attığımız Sami İpek ile Esentepe Mahallesinde Mehmet Zahid Kotku ve İpek Diyanet Eğitim Merkezi’de yapıyoruz. Son olarak da Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Gülsoy ile bir protokol imzaladık. Kiçikapı’daki eski Ticaret Odası binasını Kayseri’nin ilk Ticaret Müzesi yapacağız. Türkiye’deki sayılı ticaret müzelerinden biri olacak. Buranın restorasyonunu tamamladıktan sonra bina sosyal tesis gibi hizmet verecek. Toplamda 25 milyon TL’nin üzerinden büyük bir yatırım Melikgazi’mizde hayata geçecek. İlçemize, şehrimize hayırlı olmasını dilerim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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