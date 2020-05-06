Korona virüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi Kayseri'de 30'a yakın kişinin korona virüsüne yakalandığı söylentisi 5 bin nüfuslu Sindelhöyük kasabasını etkiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi Kayseri'de 30'a yakın kişinin korona virüsüne yakalandığı söylentisi 5 bin nüfuslu Sindelhöyük kasabasını etkiledi

İHA

Kayseri'de bulunan ve 5 bin nüfusa sahip Sindelhöyük kasabasında 30'a yakın kişinin Covid19 testinin pozitif olduğu ve bir çok evin karantina altına alındığı söylentisi, kasabanın bir çok köy ile ticari ilişkilerini etkilerken, şehir merkezine çalışmaya giden vatandaşların da işsiz kalmasına sebep oldu.

Korona virüs değil asılsız söylentiler kasabadaki iki mahalleyi etkiledi Kayseri'de 30'a yakın kişinin korona virüsüne yakalandığı söylentisi 5 bin nüfuslu Sindelhöyük kasabasını etkiledi

Kayseri'de bulunan ve 5 bin nüfusa sahip Sindelhöyük kasabasında 30'a yakın kişinin Covid19 testinin pozitif olduğu ve bir çok evin karantina altına alındığı söylentisi, kasabanın bir çok köy ile ticari ilişkilerini etkilerken, şehir merkezine çalışmaya giden vatandaşların da işsiz kalmasına sebep oldu.
Sindelhöyük kasabası Fatih Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe, kasabada 15 pozitif vaka olduğunu ve bunlardan 7'sinin iyileşerek evlerinde karantina altına alındıklarını belirterek, "Biz bir hafta önce İl Sağlık Müdürlüğü'nden kendimiz iki mahallede test yapılması talebinde bulunduk. Talebimiz sonrasında gelen ekipler yaklaşık 220 hanede Covid19 testi yaptılar ve bunların hepsi negatif çıktı" dedi. Muhtar Sınırtepe, kasabada 30'a yakın kişinin korona virüse yakalandığı ve kasabanın karantina altına alındığı yönünde asılsız haber ve söylentiler olduğunu belirterek, "Bu söylentiler sonrasında ilçeye gittiğimizde bizi dışlıyorlar. Bizim kasabamızda bakkal, manav, kasaplar, hırdavatçılar var. Çevre köylerden buraya alışverişe gelen bir çok insan var. Asılsız haber ve söylentiler nedeniyle kasabamızın ticareti de etkilendi, alışverişe gelen bile olmuyor" diye konuştu. Sınırtepe, "Bu hastalık sadece Sindelhöyük'e gelmedi. Dünyaya yayılan bir virüs. Biz kasabamızda tüm önlemlerimizi aldık ve yetkililer de bize her türlü desteği veriyor. Bu virüse karşı mücadele veren Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu.
Kasabada esnaf olan Kenan Sekidağ ise söylentilerden dolayı çevre köylerden alışverişe gelen müşteri sayısında azalma olduğunun altını çizerek, "Kasabamızda korkulacak herhangi bir durum yok. Hem kendi önlemlerimizi hem de gelecek olan müşterilerimizin hijyenini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Sekidağ, "Kayseri'ye malzeme almaya gittim orada toptancım diyorki 'Sindelhöyük'de virüs varmış karantinadaymış sen nasıl geldin' diyor. Bende burada öyle bir karantina durum falan yok dedim. Bizim halkımız da tedirgin oluyor çarşıya gelemiyor, tedirgin olmasınlar biz esnaflar olarak gerekli önlemleri alıyoruz ve ticaretimizin tedbirli bir şekilde devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.
Sindelhöyük kasabasını Yenice Mahalle Muhtarı Mehmet Farsak ise, "Şu anda Sindelhöyük'de belirli bir hasta sayımız var bu hasta sayımız 15 olunca biz Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ve Develi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile istişareye geçerek 'hasta sayımız arttı, bizim burada bir önlem alalım nasıl bir önlem alabiliriz' diye konuştuk. Sağlık Müdürlüğü bize 2 gün Cumartesi ve Pazar günü sağlık ekipleri gönderdi. Bu ekip ile beraber ev ev gezerek test yaptık, yaklaşık 220 kişiden test aldık. Bu 220 kişinin 220'si de negatif çıktı. Bizim 15 vaka sayımız vardı, şu an hastanede 8 hastamız kaldı ve 7 kişi tahliye oldu. Bu vatandaşlarımız evlerinde karantina altındalar. Bu karantinayı da biz muhtarlar yönetiyoruz" dedi.
Sindelhöyük'ten Kayseri şehir merkezine çalışmaya giden işçilerin de asılsız söylentiden dolayı etkilendiğini anlatan muhtar Farsak, "Kayseri'de Sindelhöyüklü olduğu için işyerleri çalışan işçileri geriye gönderiyormuş. Yetkililerden buna bir an önce çare bulmalarını ve bu işi düzeltmelerini istiyoruz. Bu hastalık sadece Sindelhöyük'de değil bütün dünyaya yayılmış durumda" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi'de 25 milyon TL'lik yatırım hayata geçiyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de 25 milyon TL'lik yatırım hayata geçiyor
Kaymakam Duru, "Güzel günler için evde kalmaya devam edelim"
YEREL HABERLER Kaymakam Duru, "Güzel günler için evde kalmaya devam ...
Anne ve oğlunu koronavirüs ayırdı
YEREL HABERLER Anne ve oğlunu koronavirüs ayırdı
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları ...
Annesinin ölümüne dayanamadı, 8'inci kattan atlamak istedi
YEREL HABERLER Annesinin ölümüne dayanamadı, 8'inci kattan atlamak ...
İstinat duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER İstinat duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 ...
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil istinat ...
Mantar ararken kayalıklardan yuvarlanan arıcı kurtarıldı
YEREL HABERLER Mantar ararken kayalıklardan yuvarlanan arıcı ...
Mantar toplarken kayalıklardan düştü Mahsur kalan şahıs ekipler tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Mantar toplarken kayalıklardan düştü Mahsur kalan ...
Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
22 pozitif vakanın çıktığı mahallede kısmi karantina
YEREL HABERLER 22 pozitif vakanın çıktığı mahallede kısmi karantina
Mahallelinin yüzünü güldüren hayır
YEREL HABERLER Mahallelinin yüzünü güldüren hayır
Bina görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Bina görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı ...
Oruçtan etkilenen Danimarkalı Malene, Müslüman oldu
YEREL HABERLER Oruçtan etkilenen Danimarkalı Malene, Müslüman oldu
Kayseri’de terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de terör operasyonu: 7 gözaltı
Yeniköy Mahallesi yeni kavşağına kavuşuyor
YEREL HABERLER Yeniköy Mahallesi yeni kavşağına kavuşuyor
Develi’de ilçe protokolü korona virüs tedbirlerine dikkat çekmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Develi’de ilçe protokolü korona virüs tedbirlerine ...
Develi’de Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılacak
YEREL HABERLER Develi’de Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı ...
Ramazan ayının atmosferinden etkilendi, Müslüman oldu Müslüman olan Malene, ‘Zehra’ ismini aldı
YEREL HABERLER Ramazan ayının atmosferinden etkilendi, Müslüman ...
Büyükkılıç, "Kayseri'de her konu bizim konumuz, her sorun bizim sorunumuzdur" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Yolcu sayısı azalınca 20 milyon gelirimiz olan yerden 2 milyon gelire düştük" "Suya zam yapmadık"
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Kayseri'de her konu bizim konumuz, her ...
Başkan Yalçın Koçcağız'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Yalçın Koçcağız'da incelemelerde bulundu
(Görüntülü) Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kargoyla pastırma ve sucuk satışları ...
Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
YEREL HABERLER Kargoyla pastırma ve sucuk satışları yüzde 90 arttı
(Özel) Baraj suları yükseldi, eski köy su altında kaldı
YEREL HABERLER (Özel) Baraj suları yükseldi, eski köy su altında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X