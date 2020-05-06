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Talas'ta Ramazan başka güzel

İHA

Talas'ta Ramazan coşkusu devam ediyor. Talas Belediyesi tarafından hazırlanan özel otobüs, cadde ve sokakları gezerek evde kalan vatandaşlara farklı akşamlar yaşatıyor.

Talas'ta Ramazan başka güzel

Talas’ta Ramazan coşkusu devam ediyor. Talas Belediyesi tarafından hazırlanan özel otobüs, cadde ve sokakları gezerek evde kalan vatandaşlara farklı akşamlar yaşatıyor.
Her akşam bir mahalleyi gezen otobüsle evlerinin balkon ve pencerelerinden kendilerini izleyen vatandaşlara yönelik olarak canlı performansla ilahi dinletileri eşliğinde sema gösterileri yapılıyor. Ayrıca HacivatKaragöz ile de çocuklara eğlenceli anlar yaşatılıyor.
Her gün iftardan sonra başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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