Yukarıborandere köyünde 6 ev karantina altına alındı

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Covid19 nedeniyle 6 ev karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyündeki vatandaşlar normal hasta zannettikleri komşularına geçmiş olsun ziyaretine gitti. 80 yaşlarındaki hastanın yapılan Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, filyasyon çalışmasıyla 80 yaşındaki hastayı ziyarete gidenleri ederek Covid19 testi yaptı.

Yukarıborandere köyündeki 6 ev yapılan çalışmalar neticesinde karantina altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı merkezde de 2 ev karantina altına alındı.

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