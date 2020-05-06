Kayserispor'da teknik heyet ve futbolcular koronavirüs testinden geçti

<br>İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor´da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüs testinden geçti.<br>Süper Lig ekiplerin, yeniden takım antrenmanlarının programlarını yaparken, bir yandan da koronavirüs testleri devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor yönetimi; koronavirüs tedbirleri kapsamında teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarını testten geçirdi. Kulüp tesislerinde yapılan testlerin ardından teknik heyet ve futbolcular odalara yerleştirildi. Sarı-kırmızılı yönetimden edinilen bilgiye göre, 2 gün içinde çıkacak test sonuçlarına göre antrenmanlar başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-05-06 16:39:49<br>
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