Kaoğlu Yapı, Covid 19 tedbirlerini ihmal etmeden konut yapmaya devam ediyor

Kayseri’nin önde gelen inşaat firmalarından Kaoğlu Yapı, Covid19 sonrası oluşan süreçte kendilerinden ev satın alan müşterilerinin mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Firma, bu süreçte çalışanlarının sağlığı için ulusal ve uluslar arası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirlerine titizlikle uyarak satılık konut üretimine devam ediyor.

Kaoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavaklıoğlu, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19’un en çok etkilediği alanlardan birinin de üretim olduğunu, birçok firmanın bu süreçte üretime ara verdiğini hatırlattı. Bu nedenle çok sayıda firmanın ekonomik sıkıntıya girdiğini dile getiren Kavaklıoğlu, Kaoğlu Yapı olarak kendilerinin devletin yetkili organlarının üretimin kesilmemesi noktasındaki çağrılarına uyarak çalışmaya devam ettiklerini açıkladı. Bu kritik süreçte toplum sağlığı için devletin çeşitli tedbirler aldığına vurgu yapan Kavaklıoğlu, kendilerinin de satılık konut üretimi süresince firma olarak bütün tedbirlere titizlikle uyduklarını dile getirdi.

Birinci önceliklerinin her zaman çalışanlarının sağlığı olduğunu vurgulayan Kavaklıoğlu, “Salgının bitmesi ve de güzel ve sağlıklı yarınlara kavuşabilmemiz için toplumun bütün kesimlerinin büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere riayet etmesi büyük önem arzediyor. Biz de çalışanlarımızın sağlığı için ulusal ve uluslar arası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik önlemlerinin hepsini aldık. Bu süreçte müşterilerimize söz verdiğimiz tarihlerde konut projelerimizden satın aldıkları lüks veya diğer kategorideki evlerini teslim etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün firmaların da bu zorlu süreçte bütün önlemlerini alarak üretimden taviz vermeden çalışmalarına devam etmeleri gerekir.” ifadelerini kullandı.

Kaoğlu Yapı olarak Kayseri’de 2+1, 3+1 ve 4+1 sıfır, lüks daireler, konutlar ürettiklerinin altını çizen Kavaklıoğlu, “Kaoğlu Yapı olarak Yakut Mahallesi, Mimarsinan ve Erkilet’te konut projelerimiz devam ediyor. Mimarsinan’da yaptığımız Meşe Konutları bitmek üzere. Önümüzdeki aydan itibaren teslim etmeye başlayacağız. Kocasinan Yakut Mahallesi’nde yaptığımız Betty Life projesinin kaba inşaatı ise hızla devam ediyor. İnşallah 2021’de teslim edeceğiz. Erkilet’teki Yaprak Konutları’nda ise örnek dairemizi hazırlama aşamasına geldik. İnşallah bayramdan önce örnek daireyi bitirip, A Blok’u yıl sonu, B Blok’u ise 2021 sonunda teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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