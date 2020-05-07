Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde bakım çalışmaları sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Covid19 salgını sebebi ile spor müsabakalarına ara verilmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli sporcularımıza ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Atletizm Pistimizi yeniliyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.