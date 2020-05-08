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Kayseri’ye havalimanı ve tramvay müjdesi AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: “Kayseri bunu hak ediyor”

İHA

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Havalimanı ve Şehir Hastanesi'nin önünden geçecek olan tramvay hattını kısa bir süre içerisinde ihaleye çıkarılacağı müjdesini vererek, "Kayseri bunu hak ediyor" dedi.

Kayseri’ye havalimanı ve tramvay müjdesi AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: “Kayseri bunu hak ediyor”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Havalimanı ve Şehir Hastanesi’nin önünden geçecek olan tramvay hattını kısa bir süre içerisinde ihaleye çıkarılacağı müjdesini vererek, “Kayseri bunu hak ediyor” dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “11 Mart’tan itibaren toplantılarımızı tele konferans yöntemiyle yaptığımızı ilan etmiştik. Bu çerçevede gerek bakanlarımızla gerekse yerelde her hafta birkaç tane toplantı yapıyoruz. Bugün ki toplantımızda Ulaştırma Bakanımızın başkanlığında Kayseri’mizi ilgilendiren konularda fikir alışverişi yapmak ve Kayseri’nin sorunlarını ifade etmek, süreç hakkında bilgi almak için toplantı yaptık. Burada Bakanımız tek tek söz verdi. Söz sırası bize geldiğinde aslında hepimizin bildiği, gündeme getirmeye çalıştığı ve gayret ettiği konuları bir kez de biz dile getirme imkanı bulduk. Özellikle son dönemde sıkça sahada karşılaştığımız ve bize sıkça sorulan yüksek hızlı tren konusunu dile getirdik. Yüksek hızlı treni Kayseri’nin hak ettiğini, Kayseri’de ciddi manada bir nüfus olduğunu ve buradaki popülasyonu karayolları ile hafifleteceğiyle alakalı bir takım kanaatlerimizi beyan ettik. Çünkü yüksek hızlı trenin güzergahı belli olursa sonrasında banliyö hattımızın da güzergahı belli olacak. ikisinin kesiştiği noktada bir hata olmaması için önce yüksek hızlı tren güzergahının belli olması gerektiğini ve ihaleye çıkması gerektiğini bir kez daha ifade ettik” ifadelerini kullandı.
Başkan Çopuroğlu, “Bir diğer söylediğimiz konuda Kayseri bulunduğu coğrafya itibariyle ve Erciyes ve Kapadokya’nın son dönemde önem kazanmış olmasından dolayı şehrimizde milyonlarla ifade edilen bir ulaşım aksı haline geldi. Dolayısıyla havaalanında korona virüs öncesinde muhteşem bir yoğunluk oluyordu. Bakanımızdan 2 farklı talebimiz daha vardı. Bazı ilçelerimiz özellikle yüksek hızda internet istiyorlar. Bunlar vatandaşlarımızın hakkıdır. Bunu ifade ettik. Bazı yerlerde GSM operatörleri hatlarının çekmediğinden bahsettik. Bizim söylemimizin ardından Bakanımız Kayseri Havalimanı ihalesinin en kısa sürede yapacağı müjdesini verdiler. Bu bizim için önemliydi. Kayseri’nin bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’de tamamı ittifak ortağıyla beraber 17 belediyenin 17’sinin de Cumhur İttifakında olan bir il yok. Dolayısıyla Kayseri bunu hak ediyor. Bu süreçte bakanımızın böyle bir müjdesi oldu. Sonrasında da Şehir Hastanesi’nin önünden geçecek olan tramvayımızın da çok yakın bir zaman ihale edileceğiyle alakalı kendisi müjdeyi verdi. Şehrimize ve Kayseri’mize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de böyle güzel haberleri duyabilmeyi Allah bize nasip eder” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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