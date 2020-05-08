Öğretmenevi personelinden 'Bir kan bir can' kampanyasına destek

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Kayseri Kocasinan Öğretmenevi idareci ve personeli, 'Bir kan bir can' kampanyasına kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kayseri Kocasinan Öğretmenevi idareci ve personeli, 'Bir kan bir can' kampanyasına 25 kişilik grupla kan bağışında bulunarak destek verdi. İftardan sonra Kan Merkezi'nde buluşan 25 kişi kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunanlara öğretmenevinde yapılan Reyhan şerbeti ikram edildi.

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