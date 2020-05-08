Sindelhöyük'te dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Modelliği bıraktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor...

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde bulunan iş yerleri dezenfekte edildi.

Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesinde, dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ekipler, mahalle meydanında bulunan bakkal, hırdavat, market gibi iş yerlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanları dezenfekte etti.

Sindelhöyük Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.